Pentagon 'Grok' sohbet botunu ağına entegre ediyor

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zekâ tabanlı sohbet botu Grok'un, Google’ın üretken yapay zekâ altyapısına entegre edilerek ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ağı içinde kullanılacağını duyurdu.

Bu adımın, ordunun mümkün olan en fazla verisini halen geliştirilmekte olan bu teknolojiye entegre etmeyi hedefleyen daha geniş bir planın parçası olduğu belirtildi.

Hegseth, Musk’a ait SpaceX şirketinde (Güney Teksas) yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Çok yakında, dünyanın en güçlü yapay zekâ modelleri bakanlığımız içindeki tüm gizli ve gizli olmayan ağlarda yer alacak.

DEEPFAKE SKANDALI SONRASINDA GELDİ

Bu açıklama, Musk’ın sahibi olduğu X platformuna entegre çalışan Grok’un, rızaları olmadan kişilere yönelik cinsel içerikli sahte (deepfake) görseller üretmesi nedeniyle küresel çapta eleştirilmesinden sadece birkaç gün sonra yapıldı.

Bu süreçte Malezya ve Endonezya, Grok’u yasaklarken, Birleşik Krallık’taki bağımsız Dijital Güvenlik Kurumu da Pazartesi günü Grok hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Grok’un, görüntü üretme ve düzenleme özelliklerini ise yalnızca abonelik sahibi kullanıcılara açtığı aktarıldı.

ESKİ YÖNETİMİN KARARIYLA ÇELİŞİYOR

Hegseth, Grok’un Pentagon içinde ayın ilerleyen günlerinde devreye alınacağını belirterek, askeri bilgi teknolojileri sistemlerindeki 'uygun tüm verilerin' yapay zekâdan yararlanmak amacıyla erişime açılacağını söyledi.

Ayrıca istihbarat veri tabanlarından elde edilen bilgilerin de yapay zekâ sistemlerine aktarılacağını ifade etti.

Hegseth’in, halen geliştirilme aşamasındaki bu teknolojiyi hızla benimseme yaklaşımı, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çizgisinden ayrışıyor.

Biden dönemi, federal kurumları yapay zekâ için politika ve kullanım alanları geliştirmeye teşvik ederken, aynı zamanda teknolojinin kötüye kullanımı konusunda daha temkinli bir tutum sergilemişti.

O dönem yetkililer; yapay zekânın kitlesel gözetim, siber saldırılar ve hatta ölümcül otonom silah sistemleri gibi alanlarda kullanılmasının doğurabileceği risklere dikkat çekmişti.