Pentagon Pizza Endeksi nedir? Pizza Endeksi ne demek?

ABD’ye ait askerî güçlerin bu sabah Venezuela topraklarına girerek başkent Karakas dahil olmak üzere birçok kenti bombalamasının ardından Pentagon Pizza Endeksi, bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan grafiklerde, Pentagon’a yakın Papa John’s şubesinde siparişlerin normalin yüzde 770 üzerine çıktığı görüldü. Domino’s, Pizzato Pizza ve District Pizza Palace gibi zincirlerde de “alışılmadık derecede yoğun” saatler yaşandığı dikkat çekti.

PENTAGON PİZZA ENDEKSİ NEDİR?

Pentagon pizza teorisi, ABD’nin en kritik güvenlik merkezi olan Pentagon çevresindeki pizzacı ve fast-food restoranlarında yaşanan ani sipariş artışlarının, büyük askerî operasyonlar ya da uluslararası krizlerden hemen önce gerçekleştiği iddiasına dayanıyor.

Bu teoriye göre, olağanüstü toplantılar sırasında Pentagon’da çalışan yetkililer binadan çıkamadığı için yemek siparişleri artıyor ve bu durum yaklaşan önemli gelişmelerin “gizli işareti” olarak yorumlanıyor.

PENTAGON PİZZA TEORİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İddianın geçmişi 1980’li yıllara, Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. Bazı gazeteciler, Körfez Savaşı ve benzeri askerî operasyonlar öncesinde Pentagon çevresindeki restoranlarda olağan dışı bir hareketlilik yaşandığını öne sürmüştü. Bu gözlemler zamanla internet ortamında yayılıp popüler bir teori haline geldi.