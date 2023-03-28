Peru'da varış noktası Türkiye olan kokain ele geçirildi
Peru, varış yeri Türkiye olan ve seramik fayansların arasında gizlenmiş 2,3 ton kokaini ele geçirdiklerini açıkladı.
Reuters’ın haberine göre Perulu yetkililer pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında baskının başkent Lima’nın hemen yakınında bulunan ülkenin en büyük limanı El Callao’da gerçekleştiğini belirtti.
El Callao Emniyet Müdürü Luis Angel Bolanos, “Bu bildiğimiz kadarıyla ilk defa Peru limanlarında gerçekleşen ve varış noktası Türliye olan bir durum. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız” dedi.
En az 20 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen kokain basın toplantısı sırasında sergilendi.
Kokainin lastik levhalara sabitlenerek tahta kutulara konulduğu, böylece bir konteynerın içindeki yüzlerce seramik karosu görünümünün yaratıldığı belirtildi.
Peru geçen sene 86,4 ton uyuşturucu ve yasa dışı madde ele geçirdi, bunların 28 tonu kokain hidroklorür maddesiydi.
BM’ye göre Peru ve komşusu Kolombiya dünyanın en büyük kokain ve koka yaprağı üretici konumunda.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Başkonsolos, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular