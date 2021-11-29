P&G'nin ürünlerinde benzen tespit edildi: Geri çağırılıyor
Procter & Gamble şirketine ait bazı ürünlerde benzen tespit edildi ve 18 ürün geri çağırıldı.
Temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda ürünleri bulunan Procter & Gamble şirketi, yurt dışında 'Old Spice' ve 'Secret' ter önleyicileri 'içlerinde algılanan benzen varlığı nedeniyle' geri çağırdı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, geri çağırılan ürünler, sekizi Old Spice ve son kullanma tarihi Eylül 2023'e kadar olan 10 Secret ürünü dahil olmak üzere toplam 18 ürünü kapsıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen benzen düzeyinin 'olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmasının beklenmediği' belirtildi.
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