P&G'nin ürünlerinde benzen tespit edildi: Geri çağırılıyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:22

Temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda ürünleri bulunan Procter & Gamble şirketi, yurt dışında 'Old Spice' ve 'Secret' ter önleyicileri 'içlerinde algılanan benzen varlığı nedeniyle' geri çağırdı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, geri çağırılan ürünler, sekizi Old Spice ve son kullanma tarihi Eylül 2023'e kadar olan 10 Secret ürünü dahil olmak üzere toplam 18 ürünü kapsıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen benzen düzeyinin 'olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmasının beklenmediği' belirtildi.