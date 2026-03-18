PKK'nin İran kolundan flaş açıklamalar: 'Değişim ve özgürlük zamanı geldi...'

Terör örgütü PKK'nin İran kolu, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi'nin (PJAK) sözde eş başkanı Emir Kerimi, örgütün İran’a yönelik saldırılara ilişkin tutumunu değerlendirirken, “Biz barışı destekliyoruz, savaştan yana değiliz. Bu sadece bir parti politikası değil, aynı zamanda Kürt ulusunun da temel yaklaşımıdır” dedi.

Kerimi, savaşın İran toplumu üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını belirterek, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik krize dikkat çekti.

Al Arabiya’ya verdiği röportajda Kerimi, “Savaşın olumsuz etkilerinden kaygılıyız. Ancak saldırıların hedefi, iki ay önce binlerce İranlı vatandaşı öldüren rejim olduğunda, bu savaşa karşı çıkmak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

"DEVRİME HAZIRIZ, ÖZGÜRLÜK ZAMANI GELDİ"

Kerimi, İran'daki Kürt hareketinin önceliğinin savaş değil değişim olduğunu vurgulayarak, “Biz savaştan çok devrime hazırız. Kürt halkı yüz yıldır bir yok etme politikasıyla karşı karşıya. Artık değişim ve özgürlük zamanı geldi” dedi.

Tahran’daki mevcut yönetimi 'diktatörlük' olarak nitelendiren Kerimi, bu sistemin yerini demokratik bir yapının alması gerektiğini savundu.

Kürt güçlerin askeri kapasitesine de değinen Kerimi, “Savaşma gücümüz var, ancak kendimizi öncelikle demokrasiyi inşa eden aktörler olarak tanımlıyoruz. Halkımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Savaş dayatılırsa kendimizi savunuruz” dedi.

İran’daki mevcut rejimi 'gayrimeşru' olarak tanımlayan Kerimi, yönetimin baskı, şiddet ve idamlar yoluyla ayakta kaldığını ileri sürdü. İran’ın 'özgürlük havasını soluması' gerektiğini söyleyen Kürt lider, ülkede 'demokratik bir dönüşüm' çağrısı yaptı.

SURİYELİ KÜRTLERİN 'İHANET' KORKUSU

Öte yandan, Suriye’deki Kürt temsilciler, son aylarda yaşadıkları süreci 'acı bir deneyim' olarak nitelendirdi ve bunun İranlı Kürtler için 'ibret alınması gereken bir ders' olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan bir İranlı Kürt kaynak da Kürt liderlerin, Suriye’deki Kürt grupların yaşadığı gibi bir ihanetle karşı karşıya kalmaktan endişe ettiğini ifade etti.

Aynı kaynak, İranlı Kürt liderlerin ABD’den bazı güvenceler talep ettiğini, ancak bu güvencelerin içeriği hakkında ayrıntı vermedi.

Suriye merkezli Kürt İlerici Demokratik Partisi lideri Ahmed Barakat, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, İranlı Kürt güçlerin 'son derece dikkatli davranması gerektiğini' söylemişti.

Barakat, kararın nihayetinde İranlı Kürt gruplara ait olduğunu belirtmekle birlikte, ABD’nin çağrısını kabul ederek İran yönetimine karşı 'ön cephe gücü' haline gelmenin şu aşamada İranlı Kürtlerin çıkarına olmayacağını dile getirdi.

TRUMP'TAN KÜRTLERE: "ÇOK KULLANIŞLILAR!"

Geçen hafta Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in yaklaşık bir yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İranlı Kürt gruplarla temas halinde olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kürt güçlerin Kuzey Irak’tan İran’a geçmesinin 'harika olacağını' söyledi, ancak böyle bir durumda ABD’nin hava desteği verip vermeyeceği konusunda net konuşmadı.

Trump, yakın zamandaki demeçlerinden birinde, tepkilere neden olan şu sözleri sarfetmişti:

Kürtler harika. Onları seviyorum. Çok kullanışlılar!

Son dönemde İran’daki Kürt muhalif hareketlerin yeniden gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Özellikle Kuzey Irak'ta konuşlu Kürt silahlı unsurların rolü, bölgesel ve uluslararası tartışmaların odağında yer alıyor.