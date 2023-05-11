Politico: AB Erdoğan'ı neden seviyor?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:52

Seçime üç gün kala tüm dünyanın gözü Türkiye'deyken, uluslararası basın kuruluşlarından yaklaşan seçimlere ilişkin analizler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Politico'da çıkan "AB Erdoğan'ı neden seviyor" başlıklı bir makalede, Batılı liderlerin Erdoğan'dan hoşlanmalarına ilişkin sebepler şu şekilde sıralandı:

"Batılı liderlerin Recep Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmamaları için pek çok neden var. Bunlardan bazıları, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca gazetecileri ve muhalif isimleri hapse atmış olması, protestoculara şiddet uygulaması ve dış politikada Rusya ile yakınlaşması; fakat AB liderleri, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkezci rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetmesi halinde onu özleyecek. Çünkü özellikle son yıllarda giderek otoriterleşen Erdoğan'ın iktidarda kalması, AB'nin Türkiye'yi kendi saflarına katıp katmayacağı meselesini geçiştirmesine olanak sağlıyordu...''

"SORUNLAR AYNI KALACAK..."

Makalede ayrıca, AKP'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin pek çok reform uyguladığı, fakat özellikle 2011 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Ankara'ya düzenlediği ziyaretin ardından Erdoğan'ın AB'ye katılım konusundaki fikirlerinin değişmeye başladığı belirtildi.

Makalede görüşlerine yer verilen Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi Gallia Lindenstrauss, "İktidarda kim olursa olsun iç sorunlar aynı kalacaktır’’ derken, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi halinde Brüksel ile Ankara arasında "daha iyi bir atmosfer" oluşacağı öngörüsünde bulundu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’da Türkiye uzmanı olarak görev yapan Galip Dalay ise konuya ilişkin demecinde, "AB'de Türkiye ile daha alışverişe dayalı bir ilişki avantajlı olabilir, fakat demokratik bir Türkiye Avrupa için çok daha temel bir sorun teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.