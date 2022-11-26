Polonya'dan AB'ye çağrı: Ya Ukrayna kazanacak ya da tüm Avrupa kaybedecek
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'daki savaşın sonucunda "ya Ukrayna'nın kazanacağını ya da tüm Avrupa'nın kaybedeceğini" açıkladı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Lublin Üçgeni formatı kapsamında Kiev'i ziyaret ederek Ukraynalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Mateusz Morawiecki, Ukrayna'daki savaşın tek bir galibi olacağını söyledi.
Morawiecki, "Rusya tarafından kışkırtılan bir savaşın tek bir sonucu" olabileceğini belirterek, "Ya Ukrayna kazanır ya da tüm Avrupa kaybedecek" dedi.
Morawiecki, "Avrupa, Rusya'dan gelen tehdidi çok geç fark etti, bu nedenle bugün Ukrayna'ya yardım konusunda beklememeliyiz. Bu savaş her ev, her okul, her hastane ve her yol kurtarıldığında sona erecektir" diye konuştu.
HOLODOMOR'U HATIRLATTI
Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Morawiecki, "Polonya ve Litvanya'nın Ukrayna'yı ihtiyaç duyulduğu sürece destekleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Morawiecki, Holodomor trajedisini hatırlatarak, "Rus komünist rejimi tarafından suni olarak yaratılan kıtlığın 90. yıldönümünde buluşuyoruz. Bugün dünya, Rusya'nın Afrika'da ve Asya'nın Orta Doğusunda neden olmak istediği bir başka yapay kıtlık tehdidiyle karşı karşıya" dedi.
LUBLİN ÜÇGENİ
Lublin Üçgeni, ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonunu desteklemeyi ve Ukrayna'daki Rus saldırganlığına ortaklaşa karşı koymayı amaçlayan; Litvanya, Polonya ve Ukrayna arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliği amacıyla kurulan üçlü bir bölgesel ittifaktır.
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