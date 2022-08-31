Portekiz'de bulunan dinozor fosili, Avrupa'nın en büyüğü olabilir

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:55

IFLScience'ın haberine göre, 100 ila 160 milyon yıl önce hayattayken 12 metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bu ender sauropodunu tam anlamıyla ortaya çıkarmak için yapılan kazı çalışmaları halen devam ediyor.

Instituto Dom Luiz (Lizbon Üniversitesi Fen Fakültesi), Portekiz



"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Lizbon Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora sahibi olan araştırmacı Elisabete Malafaia, yaptığı açıklamada, "Bir dinozor fosilinin bu şekilde, kemikleri mükemmel bir asıl anotomik sıraya sahip olacak şekilde bulunması, arkeolojide çok nadir görülen bir durum, özellikle sauropodlarda" ifadelerini kullandı.