Putin'den 3I/ATLAS ile ilgili çarpıcı iddia: Salondakiler kahkahalara boğuldu

Yaklaşık bir yıl önce Güneş Sistemi'ne giren gizemli gök cismi 3I/ATLAS, uzun süredir astrofizikçiler ve konuyla ilgili diğer branşlardan uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

Ekim ve kasım aylarının bir bölümünde Güneş’in arkasında kaldığı için gözden kaybolan cisim, bu ay yeniden ortaya çıktı ve geçen hafta Dünya’ya en yakın geçişini yaptı.

3I/ATLAS 19 Aralık’ta, Birleşik Krallık saatiyle sabah 06.00 sularında, uzayda saatte yaklaşık 246 bin km hızla ilerleyerek, gezegenimize yaklaşık 210 milyon kilometre mesafeden geçti.

'ÜÇÜNCÜ DOĞRULANMIŞ NESNE'

Harvard Üniversitesi'nin tartışmalı astrofizikçisi Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın uzaylı yaşam barındırma ihtimaline işaret etmiş, Sky News’e verdiği bir demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzaylı teknolojisi potansiyel bir tehdittir. Çünkü yıldızlararası ölçekte kör bir randevuya çıktığınızda, karşınıza dost canlısı bir ziyaretçi mi yoksa bir seri katil mi çıkacağını asla bilemezsiniz.”

NASA ise 3I/ATLAS’ın yalnızca bir kuyruklu yıldız olduğuna işaret eden 'ezici kanıtlar' bulunduğunu belirterek 'spekülatif' açıklamalarla arasına mesafe koymuştu.

3I/ATLAS, sırasıyla 2017 ve 2019 yıllarında Güneş Sistemi'ne giren ‘Oumuamua ve 2I/Borisov’dan sonra, aynı kaderi paylaşan, 'üçüncü doğrulanmış yıldızlararası nesne' oldu.

Rus lider Putin'in, 'gizemli' nesneye yönelik alışılmadık iddiaları ise duyanları gülümsetiyor.

PUTİN'İN SÖZLERİ...

Putin, 19 Aralık’ta, Moskova’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ve bin 300’den fazla gazetecinin katıldığı yıllık basın toplantısında konuştu. TASS’ın canlı aktardığı toplantıda bir gazeteci, 3I/ATLAS’ın bir uzay aracı olup olmadığını sordu.

73 yaşındaki Putin, gülümseyerek şu yanıtı verdi:

“Size bir sır vereyim, fakat aramızda kalsın, çünkü bu gizli bir bilgi. O, [3I/ATLAS], bizim gizli silahımız, fakat onu sadece son çare olarak kullanacağız...”

Salondakiler bu sözler üzerine gülüşmeye başladı.

Putin, şakasının ardından bilimsel temelli bir açıklama yaparak cismin Dünya için bir tehdit oluşturmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu bir tür kuyruklu yıldız ve Dünya’ya yönelik bir tehlike oluşturmuyor.”

Putin konuşmasına, Rusya’nın uzay politikasına dair ciddi değerlendirmelerle devam etti.

NASA - LOEB ÇEKİŞMESİ

İsrail asıllı Harvardlı fizikçi Loeb, kısa süre önce cismin çevresindeki toz ve gaz oranlarını sorgulayarak, “3I/ATLAS’taki ek anormallikler, doğasına dair henüz yanıtlayamadığımız başka soruları gündeme getiriyor” demişti.

Loeb, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilmediklerimiz konusunda dürüst olmak, bizi cevap aramaya teşvik eder. Bilinmeyene merak duymayan ve bildikleriyle gurur duyan insanlar ise zamanla sıradanlaşır.”

NASA’nın baş bilim insanlarından Tom Statler, tüm bulguların 3I/ATLAS’ın 'sıradan bir kuyruklu yıldız' olduğuna işaret ettiğini savunuyor. Pek çok bilim insanı da onunla aynı görüşte.

Statler’a göre kanıtlar, 3I/ATLAS'ın 'ezici biçimde' doğal bir gök cismi olduğunu gösteriyor.