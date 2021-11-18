Putin'den NATO'ya sert çıkış: 'İzin verilebilecek tüm sınırları aştı'

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı’nın yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, NATO’nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu.

Putin Batılı ülkelere atıfla, “Tabii ki partnerlerimizin çok nevi şahsına münhasır olduklarını, en hafif deyimiyle söylemem gerekirse, kırmızı çizgiler hakkındaki uyarılarımızı yüzeysel biçimde algıladıklarını biliyoruz” dedi.

Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batılı partnerlerimiz, Kiev’e öldürücü modern silahlar sağlayarak, Karadeniz’de, üstelik de sınırlarımızın çok yakında provokatif askeri tatbikatlar gerçekleştirerek durumu tırmandırıyorlar.”

-Sputnik