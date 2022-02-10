Putin’e özel gramofonu tasarlayan Türk mühendis Rus Başkonsoluğu’nda ağırlandı

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:05

Rusya Federasyonu Başkonsolosu Andrey Buravov, gramofon atölyesine sahip olan Türk sanatsever Hüseyin Tanrıöven ve ailesini törenle başkonsolosluk binasında ağırladı.

Tanrıöven daha önce, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmesi için değerli materyaller kullanarak yaptığı gramofonu İstanbul’daki yetkililere teslim etmişti. Başkonsolos tarafından Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi’ne iletilen gramofonun Rusya’ya ulaştırılmasının ardından Moskova’dan da cevap gecikmedi. Bugün düzenlenen törende Tanrıöven’e, Putin'in minnetarlığının nişanesi olarak geleneksel Rus halk zanaatlarından ‘Gzhel’ desenli kahve takımı takdim edildi.

Aynı zamanda mühendis olan Tanrıöven’in hazırladığı gramafon, Kasım 2015’te Suriye’de Rus askeri pilot Oleg Peşkov’un ölümü, Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesi ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin ölümüne neden olan Karadeniz’deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarlanmıştı.

Rus ve Türk bayraklarından esinlenilerek el işçiliği ile yapılan gramofonun üzerinde her iki dilde de yazılmış olan, “Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu’na. Kahramanca ölen Andrey Karlov, Oleg Peşkov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına özel olarak yapılan bu gramofonun hediye olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve 21. yüzyılın Büyük Dünya Lideri Vladimir Putin’e takdim edilmesini rica ederim” şeklinde bir not da bulunuyor.

Türk-Rus ortak tarihinin ve değerlerinin geliştirdiği dostluğa vurgu yapan Buravov, ayrıca Tanrıöven ailesine konsolosluğu gezdirerek binanın tarihini de anlattı. Atölyesinde ürettiği gramofonlar genellikle kendi şahsi koleksiyonunda kalsa da bazılarını da ünlü siyasetçilere hediye eden Tanrıöven, çalışmasından bahsederek Putin’in cevabına dair ayrıntıları anlattı.

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR AN OLDU"

Tanrıöven, kendisinin ve Putin'in müzik sevgisi ve tutkusunun olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu dünyada olmayan bir tasarım yani Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. El yapımı bir uğraş ve çok uzun sürüyor. Hele böyle duygusal olduğu zaman daha çok önem vererek yapıyorum. Rus Kızıl Ordu Korosu’nun denize düşmesi, Sayın Karlov'un kurban edilmesi, bir taraftan da çok kıymetli Rus pilotunun sebepsiz yere ölmesi beni çok duygulandırdı. Ben de tüm bu yaşananların anısına 6 ay uğraşarak bir pikap yapmaya karar verdim. Özellikle Kızıl Ordu Korosu’nun uçağının denize düşmesi ve o insanların ölmesi beni çok üzdü. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünerek bunu Rusya Devlet Başkanına sunmak istedim. Benim için duygusal bir hareket oldu. Sayın Putin özellikle çok sevdiğim ve takdir ettiğim güzel bir devlet adamı. Pikapta da yazı ile belirttim ona olan hayranlığımı. Rusya devletine ve Rus topluluğuna ayrı bir ilgimin olması gramofonu hazırlamama sebep oldu. Daha önce yapıp bitirmiştim ama 4-5 sene bekletmiştim, nihayet bugüne kısmet oldu. İstanbul Başkonsolosluğu'nun davetine çok sevindim. Beni binada gezdirerek ağırladılar, hediyeler verdiler, onlara da çok teşekkür ederim. Daha güzel duygularla daha farklı günlerde yine görüşmek isterim.”