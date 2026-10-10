Riyad'da uluslararası havalimanına saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, faaliyetler askıya alındı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. GACA'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırının yol açtığı hasar tespiti çalışmaları tamamlayıp tesislerin güvenli hale geldiği sağlanıncaya kadar havalimanındaki operasyonel faaliyetler geçici olarak askıya alındı."

GACA, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.