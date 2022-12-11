Roma'da silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

11 Aralık 2022 Pazar, 17:41

İtalya'nın başkenti Roma'da apartman sakinleri tarafından Fidene bölgesinde bulunan barda düzenlenen toplantı silahlı bir şüpheli tarafından basıldı.

Toplantının yapıldığı odaya gelen 57 yaşındaki saldırganın açtığı ateş sonucu 3 kadın hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Bir görgü tanığı İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Odaya geldi ve kapıyı kapattı. 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Saldırganın apartman sakinleri tarafından kurulan birlik ile anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıktı.