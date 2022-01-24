'Ruanda Oteli' filminin kahramanı için ömür boyu hapis cezası istendi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:40

The New Times gazetesinin haberine göre, Savcılık, terör örgütü lideri olmaktan 25 yıl hapse mahkum edilen Rusesabagina'nın aldığı cezanın az olduğunu savunarak temyiz mahkemesinde görülen davada kararın değişmesini talep etti.

Savcılık, suçun büyüklüğü ve etkisi nedeniyle Rusesabagina'ya ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Ruanda'da mahkeme, Eylül 2021'de, 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Ruanda Oteli" filmine ilham olan Paul Rusesabagina'yı terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkemeyi boykot eden Rusesabagina, yargılama sürecinden adalet beklemediğini ifade ederek mahkemeyi "sahte olmakla" itham etmişti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 67 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Ruanda Oteli" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yı Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.