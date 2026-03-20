Rubio ve Hegseth’in kaldığı üs üzerinde dron hareketliliği

ABD’de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kaldığı Washington’daki askeri üssün üzerinde tanımlanamayan dronların tespit edildiği bildirildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, Beyaz Saray’da da konuya ilişkin değerlendirme yapıldı.

Washington Post’ta yer alan bilgilere göre Fort Lesley J. McNair üssünün üzerinde son 10 gün içinde bir gece birden fazla dron görüntülendi. Yetkililer, söz konusu hava araçlarının nereden geldiğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

Haberde, dron hareketliliğinin özellikle ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında artan güvenlik alarmı döneminde yaşandığına dikkat çekildi.

Dronların üs üzerinde tespit edilmesinin ardından ek güvenlik tedbirleri devreye alındı. Konuya ilişkin Beyaz Saray’da bir toplantı düzenlendiği, yetkililerin nasıl bir karşılık verileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Rubio ile Hegseth’in başka bir noktaya taşınmasının da gündeme geldiği, ancak şu aşamada böyle bir adımın atılmadığı belirtildi.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Habere göre ABD ordusu, İran’la tırmanan gerilim nedeniyle olası tehditleri daha yakından izliyor.

Bu kapsamda sadece Washington’daki gelişmeler değil, bazı askeri üslerde alınan ek güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Yetkililer, hassas tesislerde tehdit değerlendirmelerinin sıklaştırıldığını vurguluyor.

Fort McNair, başkent Washington’da kritik kurumlara yakınlığı nedeniyle stratejik önemde görülüyor.