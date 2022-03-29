Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente dönüştü

29 Mart 2022 Salı, 10:18

Rusya, Ukrayna’da yürüttüğü saldırılar kapsamında bölgenin en önemli stratejik noktalarından biri olan Jitomir kentinde birçok askeri ve sivil noktayı neredeyse her gün vuruyor.

Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir’de yıkım görüntülendi. Sokaklar boş kalırken şehrin hemen hemen her noktası barikatlarla çevrildi. Saldırılardan dolayı birçok ev, işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.



Rusya-Ukrayna Savaşı 34 gündür devam ediyor. Savaşın yarattığı yıkım ise Jitomir'den görülüyor.