Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente dönüştü

Neredeyse her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir’deki yıkım görüntülendi. Füzelerle saldırılan şehir, adeta hayalet kente dönüştü.

İHA
29 Mart 2022 Salı, 10:18
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente dönüştü
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Rusya, Ukrayna’da yürüttüğü saldırılar kapsamında bölgenin en önemli stratejik noktalarından biri olan Jitomir kentinde birçok askeri ve sivil noktayı neredeyse her gün vuruyor.

Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir’de yıkım görüntülendi. Sokaklar boş kalırken şehrin hemen hemen her noktası barikatlarla çevrildi. Saldırılardan dolayı birçok ev, işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi. 

Rusya-Ukrayna Savaşı 34 gündür devam ediyor. Savaşın yarattığı yıkım ise Jitomir'den görülüyor.



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