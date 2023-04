Rus muhabir ABD'den vize alamadı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:12

Güncelleme: 24.04.2023 - 10:13

Sputnik gazetesi muhabiri Denis Bolotskiy, New York’ta gerçekleştirilecek BM Güvenlik Konseyi toplantıları için ABD'ye giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un heyetindeki Rus gazetecilere vize verilmemesi üzerine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nden aktarımlarda bulundu.

"BM Güvenlik Konseyi toplantıları için Rus Dışişleri heyeti ile New York'a gidecek olan gazetecilerin evraklarını almak üzere geldiği ABD Büyükelçiliği binasının önünden aktarıyorum" diyen Bolotskiy, "Rusya bu ay Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Bu, Rus diplomasisi için olduğu kadar Rus medyası için de çok önemli bir gelişme" diye ekledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, muhabir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu toplantılara 10 kişilik bir ekiple katılım sağlamamız planlanmıştı. Mart ayında Amerikan vizesi için tüm gereklilikleri yerine getirdik. Başvurumuzu birkaç haftadan daha uzun bir süre önce gerçekleştirdik. Dün ABD Konsolosluğu'nda bizzat gittik ve evraklarımızı teslim almak istediğimizi söyledik. Elçilik çalışanına pasaport vizelerimizin ne zaman verileceğini sorduk. Kendisi bu konuda bir şey diyemeyeceğini söyledi.Birçoğumuz için garip bir andı. Başvurumuzun neden reddedildiğine dair hiçbir fikrim yok. Biz yine de sürecin her yıl olduğu gibi olağan takvimde belirlendiği şekilde gerçekleşeceğini düşünmüştük. BM Genel Kurulu toplantılarına her yıl katılıyoruz. Neden böyle olduğuna dair bir fikrimiz yok. Belki daha sonra açıklama yapılır ancak gerçek şu ki, Rus Dışişleri heyeti, ekipte gazeteci olmadan yola çıktı. Heyet New York'ta çalışmalarını sürdürecek. Biz de orada olabilirdik. Konuya ilişkin diplomatlardan ve her iki taraftan daha fazla tepki bekliyoruz"