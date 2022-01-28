Rus savcılığı İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yurttaşları için harekete geçti
Rusya’da Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Havalimanı’nda kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan gecikmeler ardından yolcuların haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı.
Savcılığın açıklamasında, “Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Havalimanı’nda seferlerdeki kalkış ve inişlerdeki gecikmeler nedeniyle yolcu haklarına riayet edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda binden fazla uçuş ertelenmiş ve iptal edilmişti” ifadeleri kullanıldı.
Sputnik'in haberine göre; savcılık özellikle de yolcuların mahsur kalmasının ardından havayolu şirketlerinin müşterilerine yeme-içme, konaklama dahil olmak üzere, hangi hizmetleri sağladığını kontrol edecek.
Savcılık ayrıca Moskova Moskova’daki havacılık hizmetlerinin yolcuları uçuşlarındaki gecikmeleri bilgilendirme konusunda ne kadar dakik davrandığını değerlendirecek.
Havalimanındaki bekleme salonlarında salgınla ilgili kurallara uyulup uyulmadığı da incelenecek. Herhangi bir ihlalle karşılaşılması halinde gerekli adımlar atılacak.
500’DEN FAZLA RUS ÜLKESİNE DÖNDÜ
Rus havayolu şirketi Aeroflot’un kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan 500’den fazla yolcusu, gece saatlerinde düzenlenen iki seferle Rusya’nın başkenti Moskova’ya dönüş yaptı.
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini söylemişti.
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