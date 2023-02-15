Rus uzman Vinogradov, Türkiye'nin turistik bölgelerinde inşaat yapısının güçlü olduğunu söyledi
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Araştırmaları Direktörü Dr. Yury Vinogradov, Türkiye'nin turistik altyapı inşası için "katı normlara" sahip olduğunu, bu nedenle Rusların Türkiye'ye gitmekten "korkmaması" gerektiğini söyledi.
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Araştırmaları Direktörü Dr. Yury Vinogradov, Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesine ilişkin RIA'ya değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Yury Vinogradov, Türkiye'nin turistik altyapı inşası için "katı normlara" sahip olduğunu, bu nedenle Rusların dinlenmek için oraya gitmekten "korkmaması" gerektiğini söyledi.
"AKDENİZ KIYILARINDA BÜYÜK DEPREM HİÇ YAŞANMADI"
Dr. Vinogradov, Kemer, Antalya, Marmaris gibi tatil beldelerinin "Anadolu plakasının sınırında değil, plakanın kendisinde yer aldığını" söyledi.
Dr. Vinogradov, "Dolayısıyla orada meydana gelen tüm depremler her halükarda Anadolu plakasının sınırından daha zayıf olacaktır. Dolayısıyla yakın zamanda meydana gelenler gibi güçlü ve yıkıcı depremler burada meydana gelmeyecektir. Üstelik tarih, Akdeniz kıyı bölgelerinde yediden büyük depremlerin hiç yaşanmadığını gösteriyor" diye konuştu.
"OTELLERİN İNŞAASINDA OLDUKÇA KATI KURALLAR GETİRİLDİ"
"Sismolojinin tahminle değil, izlemeyle ilgili olduğunu" vurgulayan Dr. Vinogradov, "Bir kehanetçi gibi davranmak istemem ama benim bakış açıma göre orada yıkıcı depremler beklememeliyiz" dedi.
Dr. Vinogradov, Türkiye'deki turistik altyapı inşaatlarının depreme dayanıklılık açısından "çok dikkatli" bir şekilde ele alındığını savunarak, "Türkiye, 1999 yılından bu yana turistik binalar ve oteller için oldukça katı kurallar getirmiştir. Bence orada her şey gayet normal olmalı. Turistler gidebilir" ifadelerini kullandı.
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