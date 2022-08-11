Rus yetkili Rogov: Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:44

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde kurduğu askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, son günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'nin hedef alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki topraklardan roket ve topçu atışlarıyla santralin vurulduğunu açıklayan Rogov, "Ukraynalılar, Energodar ve Zaporijya topraklarına yönelik yoğun saldırılarına devam ediyor. Santral komutanlığının bulunduğu bölgede, radyasyon kaynak alanının bulunduğu noktaya ve itfaiye alanına 5 fırlatma kaydedildi. Santrale yönelik saldırılar, Kiev rejiminin kontrolü altındaki Dnipyer'den roket ve topçu atışlarıyla gerçekleşti" dedi.

Rogov ayrıca saldırılar sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla Zaporijya'ya saldırılar gerçekleştirildiğini ancak Rus hava savunma sistemleriyle bu saldırıların püskürtüldüğünü açıklamıştı.