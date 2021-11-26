Rüstemov için Aliyev'e dilekçe

26 Kasım 2021 Cuma, 13:06

Ceza Dairesi'nin 13 Nolu Cezaevi'nde cezasını çekmekte olan mahkûm Saleh Rustamov'un ciddi sağlık sorunları olduğunu söylediler.

Novella Jafaroglu, Saida Gojamanlı, Alimammad Nuriyev, Cengiz Ganizade, Hafız Hasanov, Avaz Hasanov, Osman Gündüz, Elshad Eyvazli, Sahib Mammadov, Bahaddin Haziyev, Sabit Bagirov, Arif Aliyev, Mehman Aliyev, Gulu Maharamli ve diğerleri tarafından imzalandı.

Dilekçe sahipleri, "Cezaevinde 20 günden fazla süredir devam eden açlık grevi sağlık sorunlarını daha da kötüleşiyor. Böyle bir hareket tarzı, hayatının gerçekten tehlikede olması ve hayatını kaybetme riskini artırıyor" söylediler.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü mücadelesine katıldığını öne sürerek Salih Rüstemov'un serbest bırakılmasını istediler. Ayrıca oğlu yaklaşık 21 yıldır böbrek yetmezliği çekiyor ve aile hâlâ bu aşılmaz sorunla mücadele ediyor. Bunun açık bir örneği.

Yazarlar, "Bütün bunlar için, Saleh Rüstemov'un cezasının geri kalanını çekmekten serbest bırakılması için yetkileriniz dahilinde talimat vermenizi büyük bir güven ve saygıyla rica ediyoruz" dedi.

Halen cezaevinde olan Salih Rüstemov, 21 gündür açlık grevinde. Avukatı ve kardeşi, açlık grevini yeniden durdurmasını istedi, ancak o reddetti.