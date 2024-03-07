'Rust'ın set kazasında yeni gelişme: 'Silah sorumlusu' hapse girdi!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:17

Alec Baldwin'in, "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlandığı dava devam ediyor.

Sette "ateşli silahların güvenliğinden" sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed hapis cezasına çarptırıldı.

Halyna Hutchins'in ailesi alınan karardan memnun olduklarını açıklarken Hannah Gutierrez-Reed'in 18 ay cezaevinde kalacağı belirtildi.

Hannah Gutierrez-Reed'in 18 ay cezaevinde kalacağı belirtilerek, cezaevine gönderildiği bildirildi.

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Alec Baldwin de aynı davada Temmuz ayında hakim karşısına çıkacağı ve suçlu bulunması halinde18 ay hapis cezası alması bekleniyor.

Halyna Hutchins ailesi, Alec Baldwin'e de göndermede bulunarak, "Halyna'nın ölümünden sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

42 yaşındaki Hutchins, Bay Baldwin'in bir provada kullandığı silahın New Mexico'daki Western setinde ateş alması sonucu hayatını kaybetmişti.