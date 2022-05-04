Rusya: İsrailli paralı savaşçılar Azak Taburu ile omuz omuza

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:03

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir radyo programında yaptığı konuşmada, son günlerdeki İsrail ile olan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, İsrailli politikacıların enformasyon kampanyasını şişirdiğini belirterek, "Onların duymak istemeyeceği bir şeyi söyleyeceğim. Belki ilgilenirler. Ukrayna'da İsrailli paralı savaşçılar, Azak militanlarıyla omuz omuza bulunuyor" diye konuştu.

Zaharova, İsrail'in bundan habersiz olamayacağını vurgulayarak, bu konuyla ilgili şahsen video görüntülerini ve diğer materyalleri gördüğünü ifade etti.

RUSYA İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov'un sözlerine "Affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" diye tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirilmişti.

Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da antisemitizmin son yıllarda geliştiği yönünde bir açıklama yaparak, "Tarih, ne yazık ki, Yahudiler ile Naziler arasındaki trajik iş birliğinin örneklerini biliyor" ifadelerine yer vermişti.