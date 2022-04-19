Rusya: Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor

19 Nisan 2022 Salı, 12:35

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, dün gece Donbas savaşı için Rus birliklerinin taarruza hazırlandığını açıklamıştı. Rus tarafı ise bugün açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, askeri operasyonun devam edeceğini belirterek, Rus kuvvetlerinin Donbas'ta yeni bir operasyon gerçekleştireceğini açıkladı.

'DONETSK VE LUHANSK KURTULACAK'

Sergey Lavrov, Donetk ve Luhansk'a değinerek "Ukrayna'nın doğusundaki operasyon, daha önce de duyurulduğu gibi Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin tamamen kurtuluşunu hedefliyor. Özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor" açıklamasında bulundu.

MİNSK ANLAŞMALARI VURGUSU

Lavrov, Batı'nın, Rusya'ya karşı Zelenski'yi kullandığını belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, işbirliği yapıp Minsk anlaşmalarını uygulamak için çaba gösterseydi, kriz uzun zaman önce çözülebilirdi" dedi.

Lavrov ayrıca, Kiev ve Çernihiv kuşatmasını hatırlatarak, "İyi niyet göstergesi olarak Çernihiv ve Kiev bölgelerindeki askeri düzenimizi değiştirmiştik. Ancak, bu takdir edilmedi, bunun yerine Bucha'da bir provokasyon yapıldı" ifadelerini kullandı.