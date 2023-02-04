Rusya, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için istişareler sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için istişarelerin devam ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:55
Rusya, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için istişareler sürüyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının ne zaman bir araya geleceğinin henüz netleşmediğini, ancak bu konudaki istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Mihail Bogdanov, "Bakanlar toplantısı düzenlenmesi konusu üzerinde çalışıyoruz; Suriye ve İran heyetleriyle istişarelerde bulunduk ve büyükelçilikler aracılığıyla Türk ortaklarımızla temas halindeyiz. Bu çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz bir zaman çerçevesi yok" dedi.

Bogdanov Rusya, Türkiye ve Suriye'nin uzman düzeyindeki istişarelerin Şubat ayında yapılmasının planlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye askeri heyetlerinin kısa süre içinde teknik düzeyde görüşmeler yapacağını söyledi.


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