Rusya-Ukrayna savaşının ortasında benzin fiyatları yükselirken Yeni Zelanda toplu taşıma ücretlerini yarıya indirdi

15 Mart 2022 Salı, 10:06

The Guardian'ın aktardığına göre, Başbakan Jacinda Ardern, yaşam maliyetindeki keskin artışları hafifletmeye çalışmak için bir dizi başka değişiklik arasında ülkedeki ücretlerin yüzde 50 oranında azaltacağını duyurdu ve akaryakıt fiyatları yükselirken toplu taşıma ücretleri yarı yarıya indireceğini açıkladı. Hükümet ayrıca benzin tüketim vergilerini ve yol kullanım ücretlerini litre başına 25 sent azaltacağını ve bu değişikliklerin bu gece yarısı başlayacağını duyurdu.

Maliye Bakanı Grant Robertson, değişikliklerin ilk üç ay süreceğini ve ardından gözden geçirileceğini söyledi.

Ardern, “Küresel enerji krizi hızla akut hale geldi. Ukrayna'daki savaşı veya akaryakıt fiyatlarının devam eden dalgalanmasını kontrol edemeyiz, ancak Yeni Zelanda aileleri üzerindeki etkiyi azaltmak için adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.

BENZİNDE KESKİN BİR ARTIŞ

Yeni Zelanda'da benzin fiyatları litre başına 3 NZ$'ın (2 dolar) üzerinde ve son haftalarda keskin bir şekilde yükseliyor. Kurşunsuz benzin yılın başından bu yana yüzde 15 arttı ve yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Ardern, "Uzun vadede, ulaşım sistemimize daha fazla esneklik kazandırmamız gerekiyor, böylece petrol fiyatlarındaki ani artışlara karşı daha az savunmasız olacağız. Ancak şimdilik toplu taşıma maliyetini yarıya indirmek, bazı ailelere depoyu doldurmak için bir alternatif sunacak” dedi.

Bakan Robertson, değişikliklere rağmen hükümetin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesini beklediğini söyledi.

"Petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin beklendiğini kabul etmemiz gerekiyor” diyen Robertson, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, küresel enerji piyasalarını baltalamaya ve istikrarsızlaştırmaya devam ediyor ve dünyanın Covid tedarik zinciri kesintileri nedeniyle sahip olduğu diğer enflasyonist baskılara ek olarak, bu ne yazık ki henüz bitmedi” şeklinde konuştu.

YAŞAM MALİYETİNİ ELE ALMA KONUSUNDA BASKI

Ardern hükümeti, hane halklarının yaşam maliyetinde ve süpermarketin temel ihtiyaç maddelerinde önemli artışlarla karşı karşıya kaldığı Yeni Zelanda'da artan yaşam maliyetini ele alma konusunda artan bir baskı altına girdi.

Aotearoa'daki enflasyon otuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. 2021 sonunda enflasyon yüzde 5,9'a ulaştı ve ülkenin en büyük bankası olan ANZ, 2022'de yükselmeye devam etmesini bekliyor. Şubat ayında meyve ve sebze maliyetleri yıllık yüzde 17 arttı.

Yeni Zelanda muhalefeti, ülkenin bir "yaşam pahalılığı krizi" yaşadığını ilan etti. Son ankette, Ardern liderliğindeki İşçi Partisi, pandemi başladığından bu yana ilk kez merkez sağ muhalefet olan National'ın gerisine düştü.