Rusya: Ukrayna'dan yanıt bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya taslak belge ilettiklerini ve yanıt beklediklerini açıkladı
Ukrayna ile Rusya arasında savaş devamını sürdürürken, bir taraftan da diplomasi trafiği devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve Ukrayna'nın yanıtını beklediklerini söyledi.
'TOP UKRAYNA TARAFINDA'
Dmitry Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü. Sözcü Peskov, bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz” dedi.
Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığı sorusu üzerine, “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller” yanıtını verdi.
Video Haberler
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- THY, Ukrayna ve Belarus'a uçuş kararı
- Hindistan'ın başkentinde maske yeniden zorunlu olacak
- Partisinden kopanları çağırdı
- Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
- WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın hakkında karar
- Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak
- Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması
- Hollanda, NATO'nun muharip grubuna 200 asker gönderecek
- Bozdağ'dan Bursa'daki saldırıya ilişkin açıklama
- 'Mutlaka af çıkartalım'