Rusya: Ukrayna'dan yanıt bekliyoruz

20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:10

Ukrayna ile Rusya arasında savaş devamını sürdürürken, bir taraftan da diplomasi trafiği devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve Ukrayna'nın yanıtını beklediklerini söyledi.

'TOP UKRAYNA TARAFINDA'

Dmitry Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü. Sözcü Peskov, bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz” dedi.

Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığı sorusu üzerine, “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller” yanıtını verdi.