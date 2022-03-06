Rusya'dan çarpıcı iddia: Ukrayna nükleer bomba geliştiriyor

06 Mart 2022 Pazar, 12:51

Moskova merkezli TASS, RIA ve Interfax haber ajansları, Rusya'daki yetkili bir organın temsilcisinden alıntı yaparak Ukrayna'nın 2000 yılında kapatılan Çernobil nükleer santralinde nükleer silah geliştirdiğini iddia etti.

Ukrayna hükümeti ise yanıtında, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1994'te nükleer silahlardan vazgeçtiklerini ve nükleer kampa yeniden katılma planları olmadığını vurguladı.

Putin, 24 şubattaki işgal öncesi yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmak için Sovyet bilgi birikimini kullandığını ve bunun Rusya'ya yönelik bir saldırı hazırlığıyla eşdeğer olduğunu söylemişti.