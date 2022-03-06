Rusya'dan çarpıcı iddia: Ukrayna nükleer bomba geliştiriyor
Rus medyası isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak, Ukrayna'nın plütonyum bazlı nükleer silah inşa etmeye yakın olduğunu öne sürdü.
Moskova merkezli TASS, RIA ve Interfax haber ajansları, Rusya'daki yetkili bir organın temsilcisinden alıntı yaparak Ukrayna'nın 2000 yılında kapatılan Çernobil nükleer santralinde nükleer silah geliştirdiğini iddia etti.
Ukrayna hükümeti ise yanıtında, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1994'te nükleer silahlardan vazgeçtiklerini ve nükleer kampa yeniden katılma planları olmadığını vurguladı.
Putin, 24 şubattaki işgal öncesi yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmak için Sovyet bilgi birikimini kullandığını ve bunun Rusya'ya yönelik bir saldırı hazırlığıyla eşdeğer olduğunu söylemişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!