Rusya'dan Türkiye'ye 'operasyon' mesajı: Suriye'deki siyasi çözümü ihlal edecek her türlü eyleme karşıyız

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:50

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yuri Uşakov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası yeni operasyon adımlarına değindi.

Uşakov, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon konusunda Rusya'nın, Suriye'deki siyasi çözümün temel ilkelerini ihlal edecek her türlü eyleme karşı olduğunu söyledi.

Uşakov, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara (YPG/PKK) karşı yeni bir operasyon konusuna gelince, bu konu doğal olarak tartışılacaktır. Fırat Nehri'nin doğusunda ayrılıkçılığı teşvik eden ABD faaliyetleri de dahil olmak üzere Suriye'deki siyasi çözümün temel ilkelerini ihlal edecek her türlü eyleme karşıyız" dedi.

Uşakov ayrıca, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Astana formatındaki kararlara göre hareket ettiğini belirterek, "Bu hususlar, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygıdır" diye konuştu.

'TAHRAN'DA ORTAK BİR BİLDİRİ KABUL EDİLECEK'

Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran'da bir araya geleceklerini dile getirerek, üç liderin ortak bir bildiri kabul edeceklerini ve bildiri taslağının şimdiden hazırlandığını söyledi.

Uşakov, "Tahran'da Astana formatındaki zirvenin sonuçlarının ardından, ortak bir bildiri kabul edilmesi amaçlanıyor. Taslak hazırlandı, neredeyse bitti. Bildiri, üç liderin görüşmesinden hemen sonra açıklanacak" dedi.