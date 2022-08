Rusya'yı sarsan suikast: Dugina olayına dair bilmek istediğiniz her şey

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de zaman zaman fikir alışverişinde bulunduğu, "Rus dünyasının (ve Ukrayna savaşının) ideoloğu" olarak adlandırılan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Daria Dugina, Moskova yakınlarındaki bir otoyolda seyir halindeyken kullandığı aracın aniden infilak etmesi sonucu feci bir şekilde can verdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç, baba Alexandr Dugin'in aracıydı, normal şartlar altında araçta onun da olması gerekiyordu, ancak son anda başka bir araçla seyahat etmeye karar vermiş ve aracını kızına bırakmıştı.

Kazanın gerçekleştiği gecenin sabahı söndürülen araçtan alınan bir görüntü

Olay cumartesi akşamı Moskova çevre yolundan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Bolshie Vyazemy köyü yakınlarındaki Mozhaisk otoyolunda meydana geldi.

29 yaşındaki Dugina'nın kullandığı Land Cruiser Prado, hareket halindeyken infilak etti, bariyerlere çarptı ve aniden alev aldı. Dugina olay yerinde hayatını kaybederken, aracın enkazı yola saçıldı.

BBC Rusça servisine göre, güvenlik güçleri, olayın ilk dakikalarında araca ait gaz tüpünün patladığını düşünüyordu, ancak şu an şoför mahallinin alt kısmına yerleştirilmiş bir patlayıcı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimalin doğrulanması halinde suikastın asıl hedefinin Alexander Dugin olduğu ihtimali de doğrulanacak.

Rus basınından derlenen bilgilere göre, Soruşturma Komitesi cinayetle ilgili ceza davası açtı. Soruşturma Komitesi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"20 Ağustos'ta, Bolshie Vyazemy köyü yakınlarındaki Odintsovo bölgesinde saat 21 civarında, otoyolda tam hızda seyreden bir Toyota Land Cruiser'a yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu araba alev aldı. Arabayı kullanan sürücü olay yerinde öldü. Ölen kişinin kimliği belirlendi. Maktül, bir gazeteci ve siyaset bilimci olan Daria Dugina'dır."

