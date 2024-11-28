Saç protez merkezi, protez saç hakkında merak edilenleri anlattı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 22:58

Güncelleme: 28.11.2024 - 22:58

Estetik uygulamaların yalnızca yüz için olduğunu sananlar yanılıyor, protez saçlar yoğun dökülme yaşayanlara doğal görünümlü ve pratik bir alternatif sunuyor. Saç protezleri, kişinin yüz hatlarına, saç rengine ve yaşam tarzına göre tasarlanarak doğal bir görünüm kazandırırken bu alandaki yetkin merkezler, sektöre yön veriyor. Doğru bakım ve kaliteli malzemelerle protez saçların uzun süre dayanıklılık gösterdiğini ifade eden Onna Hair’in Müdürü Melike Pehlivan, saç protezi konusundaki merak edilenleri yanıtladı.

“PROTEZ SAÇ, KİŞİYE ÖZEL OLARAK TASARLANMALI”

Protez saç uygulamasının, kişinin saç yapısına, saç rengine ve yoğunluğuna, hatta yüz hatlarına ve benzer diğer ihtiyaçlarına uygun olarak özel ölçülerle hazırlanmasının önemini vurgulayan Melike Pehlivan, “Protez saçlar, günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilmesi ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Protez saç sektöründe kalite ve yenilik arayanların adresiyiz. Almanya ve Amerika’dan ithal ettiğimiz premium ürünlerimizle, sektörde modern ve kurumsal hizmet sunuyoruz. En iyi saçlandırma çözümlerini sunarken farkımızı her adımda hissettiriyoruz” dedi.

“UYGULAMA, KALİTELİ MALZEME VE PROFESYONEL HİZMET SUNAN MERKEZLERDE YAPILMALI”

Protez saç uygulamasının saç dökülmesi, seyrekleşme ya da farklı nedenlerle saç kaybı yaşayan herkes için ideal bir çözüm olduğunu dile getiren Onna Hair Müdürü Melike Pehlivan, “Protez saç, cerrahi bir işlem gerektirmediği için ağrısız ve konforlu bir yöntem olarak öne çıkıyor. Kişinin yüz şekline, yaşam tarzına ve saç yapısına uygun şekilde tasarlanarak tamamen doğal bir görünüm oluşturuluyor. Ancak, bu uygulamanın kaliteli malzemelerle ve profesyonel bir merkezde yapılması son derece önemli. Biz de, Avrupa ve Amerika’dan getirdiğimiz kaliteli ve modern malzemelerle çalışarak, müşterilerimizin sağlığını ve memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Hizmetlerimizde kişiye özel çözümler sunuyor, her detayı titizlikle planlıyoruz. Ünlülerin, sinema ve dizi sektörünün de tercihi olmamız, verdiğimiz premium hizmet kalitesinin bir göstergesidir. Doğru yerden alınan profesyonel bir hizmetle protez saç, sadece görünümü değil, özgüveni de yeniliyor. Bu süreçte güvenilir ve kurumsal hizmetin adresi olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜZENLİ TEMİZLİK VE BAKIM, PROTEZ SAÇIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR”

Melike Pehlivan, “Protez saç uygulaması, kişinin saç yapısına, yüz hatlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak özel ölçülerle hazırlanıyor. Öncelikle, saçsız alan üzerinden alınan kalıplar ve bireysel özellikler (Saçın rengi, yoğunluğu, uzunluğu vb. gibi) doğrultusunda protez tasarlanıyor. Uygulama esnasında, saç derisine zarar vermeyen özel yapıştırıcılar ve bantlar kullanılarak protez saç sabitleniyor ve hemen kullanıma hazır hale getiriliyor. Protez saçlar, günlük hayatta rahatlıkla kullanılabiliyor ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Protez saç da bakım süreci de oldukça önemli. Düzenli temizleme ve bakım işlemleriyle protez saçın ömrü uzatılabiliyor ve her zaman ilk günkü gibi estetik görünmesi sağlanabiliyor. Örneğin saç derisinde yeterli donör saç olmaması gibi saç ekimi yapılamayan durumlarda, protez saç ideal bir alternatif sunuyor. Bu yöntem, cerrahi bir müdahale gerektirmediği için risk barındırmıyor. Protez saçların yapımından bakımına kadar her aşamada kaliteli malzemeler ve profesyonel bir ekip ile hizmet veriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz çözümler, konforlu kullanım ve uzun vadeli memnuniyet garantisiyle öne çıkıyor.”

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE HAYATLARA DOKUNMAYI GÖREV EDİNDİK”

Onna Hair Müdürü Melike Pehlivan sözlerini şöyle tamamladı: “Markamız, sektördeki 19 yıllık tecrübesini alanında uzman bir ekiple birleştirerek Türkiye’de protez saç denildiğinde ilk akla gelen isim olmayı başardı. Ünlülerden, geniş bir müşteri kitlesine kadar herkese hizmet veriyoruz. Aktif olarak 3 binden fazla müşterimizle sektörde fark yaratıyoruz. 25 kişilik profesyonel kadrosu, 2 işlem merkezi ve 8 özel işlem odasıyla, kişiye özel çözümler sunan markamız, yalnızca Avrupa ve Amerika’dan ithal edilen premium ürünler kullanıyor. Markamız Türkiye’nin en ünlü dizilerinde, film yapımları ve benzeri projelerde yer alarak kalitesini uluslararası platformlara taşıyor. Her zaman daha iyiyi hedefliyor, kalite standartlarımızı yükseltmek için en iyi ve son teknoloji ürünleri takip ediyoruz. Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Alopesi ve kemoterapi alan kanser hastaları için de saçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yangın mağduru ve maddi durumu yetersiz kişilere ücretsiz hizmetler sunarak onların hayatlarına dokunuyoruz. Hem sektördeki lider konumumuzu hem de toplumsal sorumluluk bilincimizi koruyarak, güzellik ve estetikten çok daha fazlasını sunmaya devam ediyoruz.”