Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:29

Çin’in en büyük kenti Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm kentte belirsiz süreyle uzatılmıştı. Şanghay’da yaşayan Türk mimar Ercüment Görgül, kentte yaşadıkları sıkıntıları Cumhuriyet’e anlattı.

Sosyalleşmek için WeChat uygulamasını kullandıklarını anlatan Görgül, “Genelde bütün konuşmalar gıda siparişlerini koordine etmek ve PCR testininin ne zaman yapılacağını duyurmak üzerine oluyuyor. Et, yumurta, süt gibi her gıda kaleminin grup siparişi ayrı olduğu için 150 tane farklı sipariş verilmesi gere- kiyor. Bunun da takibi çok vakit alıyor. İn- sanlar gıda bulmakta ciddi zorluklar çeki- yor. Şu an bütün dükkânlar kapalı ve evlere servis durdu. Ürünleri getiren kamyonlar, Şanghay’ın girişinde çok sıkı kontrollerden geçiyorlar. Gıdalar tüketiciye ulaşana kadar günler geçiyor. Sıcak hava da göz önüne alındığında, taze gıdaya ulaşmak zor oluyor” dedi.

YAŞLILARIN İŞİ ÇOK DAHA ZOR

Akıllı telefon kullanmayan ya da yaşlı nüfusun durumunun daha da zor olduğunu belirten Görgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazen çok hazin hikâyeler duyuyoruz. Evinde açlıktan ya da hastaneye gidemedikleri için ölenler olduğu söyleniyor. 48 saatte bir PCR testi yapılması, insanların hâlâ tek kat ameliyat maskesi takması, kilit altında olmamıza rağmen yeni vakaların olması insanı düşündürüyor. İnsanları asıl terörize eden, hastalandıklarında götürüldükleri kamplardan gelen görüntüler. Teknik ve kültürel zorluklar yaşayan yabancıların hayatlarında bu düzeyde kıyas edebilecekleri başka bir kısıtlama deneyimleri olduğunu sanmıyorum.”