Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda
Şangay’da yaşayan Türk mimar Ercüment Görgül, Covid-19 tedbirleri nedeniyle kentte gıdaya ulaşma konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.
Çin’in en büyük kenti Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm kentte belirsiz süreyle uzatılmıştı. Şanghay’da yaşayan Türk mimar Ercüment Görgül, kentte yaşadıkları sıkıntıları Cumhuriyet’e anlattı.
Sosyalleşmek için WeChat uygulamasını kullandıklarını anlatan Görgül, “Genelde bütün konuşmalar gıda siparişlerini koordine etmek ve PCR testininin ne zaman yapılacağını duyurmak üzerine oluyuyor. Et, yumurta, süt gibi her gıda kaleminin grup siparişi ayrı olduğu için 150 tane farklı sipariş verilmesi gere- kiyor. Bunun da takibi çok vakit alıyor. İn- sanlar gıda bulmakta ciddi zorluklar çeki- yor. Şu an bütün dükkânlar kapalı ve evlere servis durdu. Ürünleri getiren kamyonlar, Şanghay’ın girişinde çok sıkı kontrollerden geçiyorlar. Gıdalar tüketiciye ulaşana kadar günler geçiyor. Sıcak hava da göz önüne alındığında, taze gıdaya ulaşmak zor oluyor” dedi.
YAŞLILARIN İŞİ ÇOK DAHA ZOR
Akıllı telefon kullanmayan ya da yaşlı nüfusun durumunun daha da zor olduğunu belirten Görgül, sözlerine şöyle devam etti:
“Bazen çok hazin hikâyeler duyuyoruz. Evinde açlıktan ya da hastaneye gidemedikleri için ölenler olduğu söyleniyor. 48 saatte bir PCR testi yapılması, insanların hâlâ tek kat ameliyat maskesi takması, kilit altında olmamıza rağmen yeni vakaların olması insanı düşündürüyor. İnsanları asıl terörize eden, hastalandıklarında götürüldükleri kamplardan gelen görüntüler. Teknik ve kültürel zorluklar yaşayan yabancıların hayatlarında bu düzeyde kıyas edebilecekleri başka bir kısıtlama deneyimleri olduğunu sanmıyorum.”
Video Haberler
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- New York'taki metro saldırısı
- Gaziantep'te kazalar kamerada
- Kars Nisan ayında kışı yaşıyor
- Tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla tehdit etti
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sendika binasına 'kumar' baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- 'Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalacak'
- Öğrenciyi mesajla taciz etmişti: İstenen ceza kesinleşti
- 'İttifak sayısı 4'e çıkabilir' iddiası
- 'Tanesi 10 TL'lik meyve için binlerce liralık güvenlik
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu
- New York'taki metro saldırısında yeni ayrıntılar çıktı
- Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği
- Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda