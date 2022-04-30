Senegal, Fransa'dan top bataryaları aldı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:19

Senegal, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı askeri yeteneklerini geliştiriyor.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

Fransız savunma sanayi şirketi Nexter'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, Senegal'e 8 adet 105 LG top bataryası sattığını duyurdu.

Açıklamada, 17 kilometre menzile sahip top bataryalarının dakikada 12 atış gerçekleştirebildiği kaydedildi.

BEDELİ 16 MİLYON DOLAR

Bu satışla Nexter, ilk kez doğrudan Senegal'e aracısız ekipman sağlamış oldu. Açıklamada satışın bedeli belirtilmese de yerel basında, Senegal'in top bataryaları için 16 milyon dolar ödediği bilgisi yer aldı.

Senegal, Ocak ayında da ABD'den 1250 adet M4A1 tipi piyade tüfeği satın almıştı.