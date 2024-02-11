Şiddetli yağış can aldı: 4 ölü

Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:07
Şiddetli yağış can aldı: 4 ölü
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Fas’ın kuzeyindeki Fes kentinde şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Fes Belediyesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili “Dün akşam Fes'in eski şehir (Medine) bölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti” dedi. 

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti. 

Öte yandan “alyaoum24” sitesinin haberinde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.


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