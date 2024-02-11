Şiddetli yağış can aldı: 4 ölü
Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti.
Fas’ın kuzeyindeki Fes kentinde şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fes Belediyesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili “Dün akşam Fes'in eski şehir (Medine) bölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti” dedi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti.
Öte yandan “alyaoum24” sitesinin haberinde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi