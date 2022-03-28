Şili'de öğrenci protestoları okulları kapattırdı
Şili'de öğrenciler, cinsiyetçi ve şiddet içeren davranışlara karşı başlattıkları protestolar sonucunda bazı okulların kapanmasına sebep oldular.
Şili'de Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla yüz yüze eğitime dönen öğrenciler, cinsiyetçi ve şiddet içeren davranışlara karşı başlattıkları protestolar sonucunda bazı okulların kapanmasına sebep oldular.
Protestolara katılan yüzlerce kız öğrenciden biri olan 17 yaşındaki Javiera, "Talep tacizi durdurmaktır" dedi. Erkek öğrencilerin Instagram'da kız arkadaşlarının samimi fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildikten sonra, "Biz, mağdurlar için adalet ve okulların istismarcıları korumayı bırakmasını istiyoruz” dedi.
Olaylardan etkilenen öğrenciler ile konuşmaların ekran görüntüleri kendi aralarında dolaşan kız öğrencilerin başlattığı protestolar Santiago Lastarria okulunun kapanmasına sebep oldu. Soruşturmaların devam ettiği okulda suçlular açığa alındı.
Santiago belediye başkanı Evelyn Matthei, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen okul çocukları için bir destek hattı kurdu ve yasal işlem başlatma sözü verdi. Belediye başkanı bir basın toplatısında "Bu tehditler, okul protokollerinin ötesinde eylemi garanti eden bir suçtur" açıklamasında bulundu.
Şili hükümetinin eğitim departmanının açıklaması, okul çocuklarının cinsel taciz şikayetleri 2018'in aynı dönemine kıyasla 2022'de %56 arttığı şeklinde.
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- DİSK Genel Başkanı: 'Asgari ücret güncellenmeli'
- 'İtalya her zaman favoridir'
- Feminist yazar Virginia Woolf'un kitapları ve içerikleri
- Büyük tepki çekmişti: Görevden alındı
- Şili'de öğrenci protestoları okulları kapattırdı
- Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 'şampiyonluk' tepkisi
- Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da
- Rusya Merkez Bankası'nda deprem: Üst düzey isim...
- Rus iş insanı zehirlendi!
- Erdoğan 'hayat pahalılığını' kabul etti