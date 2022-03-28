Şili'de öğrenci protestoları okulları kapattırdı

28 Mart 2022 Pazartesi, 18:51

Şili'de Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla yüz yüze eğitime dönen öğrenciler, cinsiyetçi ve şiddet içeren davranışlara karşı başlattıkları protestolar sonucunda bazı okulların kapanmasına sebep oldular.

Protestolara katılan yüzlerce kız öğrenciden biri olan 17 yaşındaki Javiera, "Talep tacizi durdurmaktır" dedi. Erkek öğrencilerin Instagram'da kız arkadaşlarının samimi fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildikten sonra, "Biz, mağdurlar için adalet ve okulların istismarcıları korumayı bırakmasını istiyoruz” dedi.

Olaylardan etkilenen öğrenciler ile konuşmaların ekran görüntüleri kendi aralarında dolaşan kız öğrencilerin başlattığı protestolar Santiago Lastarria okulunun kapanmasına sebep oldu. Soruşturmaların devam ettiği okulda suçlular açığa alındı.

Santiago belediye başkanı Evelyn Matthei, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen okul çocukları için bir destek hattı kurdu ve yasal işlem başlatma sözü verdi. Belediye başkanı bir basın toplatısında "Bu tehditler, okul protokollerinin ötesinde eylemi garanti eden bir suçtur" açıklamasında bulundu.

Şili hükümetinin eğitim departmanının açıklaması, okul çocuklarının cinsel taciz şikayetleri 2018'in aynı dönemine kıyasla 2022'de %56 arttığı şeklinde.