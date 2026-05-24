Sırbistan’da sokaklar karıştı: On binler erken seçim için meydanda

Sırbistan’da hükümet karşıtı protestolar yeniden kitlesel gösterilere dönüştü.

Başkent Belgrad’ın en işlek noktalarından Slavija Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi, erken seçim çağrısı yaptı.

Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 10 yılı aşkın süredir devam eden iktidarına tepki göstererek yönetimin değişmesi gerektiğini savundu.

POLİSLE PROTESTOCULAR ARASINDA ÇATIŞMA

Belgrad Belediye Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, Cumhurbaşkanlığı binası yakınında ve Vucic destekçilerinin kamp kurduğu parkın çevresinde protestocularla karşı karşıya geldi.

Zaman zaman arbede yaşanan gösterilerde polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullandı. Bazı protestocuların çöp kutularını ateşe verdiği bildirildi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, olaylarda 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Dacic, bazı polis memurlarının da çatışmalarda yaralandığını belirtti ancak yaralı polislerin sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Sırbistan’daki hükümet karşıtı gösteriler, 1 Kasım 2024’te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunda çatının çökmesiyle başlamıştı.

Muhalefet, hak örgütleri ve protestocular, facianın ülkedeki yolsuzluk, denetimsizlik ve kötü yönetimin sonucu olduğunu savunuyor.

Vucic yönetimi ise yolsuzluk ve muhaliflere baskı iddialarını reddederek, çatı çökmesiyle ilgili sorumluların cezalandırılması için adım atıldığını belirtiyor.

“ELLERİNİZ KANLI” MESAJI

Göstericilerin büyük bölümünün üzerinde “Elleriniz kanlı” yazılı kırmızı el sembollü rozetler taşıdığı görüldü. Alanda “Öğrenciler kazanıyor” yazılı pankartlar da dikkat çekti.

Çatışmalar başlamadan önce kalabalığa seslenen Belgrad Sanat Üniversitesi Rektörü Mirjana Nikolic, “Bu hükümet, onurunu ve haklarını savunanlardan korkuyor” dedi.

Polis, Slavija Meydanı ve çevresindeki gösterici sayısını 34 bin 300 olarak açıkladı.

Kamuya açık toplantıları izleyen Archive of Public Gatherings adlı grup ise katılımcı sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu duyurdu.

Sabac kentinden gösteriye katılan 55 yaşındaki çiftçi Dragan Djuric, “Buraya kaç kişi olduğumuzu, ne kadar çok mutsuz yurttaş bulunduğunu göstermek için geldim. Artık seçim düzenlenmesinin zamanı geldi” dedi.