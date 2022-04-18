Sırbistan: Yalnız bir kurt gibiyiz, sürünün bir parçası olmayacağız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bazı Batılı devletlerin Kosova'ya gönderdiği silahlardan dolayı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiğini açıkladı.
Ukrayna-Rusya savaşı sürerken
Kosova'nın NATO'ya katılma girişimleri, Sırbistan'ın tepkilerine neden oldu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, İngiltere ve ABD'nin Kosova'daki askeri
faaliyetlerini değerlendirdi.
'BMGK KARARINA AYKIRI'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr
Vucic, Kosova'da BM kurallarının ihlal edildiğini vurgulayarak, “Hiç kimse
Kosova'yı silahlandıramaz. Kosova'ya silah tedariki, BM Güvenlik Konseyi'nin
1244 sayılı kararına aykırıdır. İngiltere NLAW tanksavar füze sistemleri, ABD
zırhlı araçlar tedarik ediyor. Türkiye ise pilotları eğitiyor” ifadelerini
kullandı.
'YALNIZ BİR KURT GİBİYİZ'
Alexandr Vucic, Sırbistan'ın etrafının NATO üyeleriyle çevrili olduğunu belirterek, “Yalnız bir kurt gibiyiz, sürünün bir parçası olmayacağız. Eski Çin kırıntıları olduğunu söyledikleri savunma silahları alıyoruz. Kırıntı ya da eski olmadıklarını aksine çok etkili olduklarını sonra anlayacaklar. Sırbistan, egemen bir politika izleyecek ve kararlarını bağımsız olarak alacak” dedi.
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