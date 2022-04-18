Sırbistan: Yalnız bir kurt gibiyiz, sürünün bir parçası olmayacağız

18 Nisan 2022 Pazartesi, 08:39

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Kosova'nın NATO'ya katılma girişimleri, Sırbistan'ın tepkilerine neden oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, İngiltere ve ABD'nin Kosova'daki askeri faaliyetlerini değerlendirdi.

'BMGK KARARINA AYKIRI'



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova'da BM kurallarının ihlal edildiğini vurgulayarak, “Hiç kimse Kosova'yı silahlandıramaz. Kosova'ya silah tedariki, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına aykırıdır. İngiltere NLAW tanksavar füze sistemleri, ABD zırhlı araçlar tedarik ediyor. Türkiye ise pilotları eğitiyor” ifadelerini kullandı.

'YALNIZ BİR KURT GİBİYİZ'

Alexandr Vucic, Sırbistan'ın etrafının NATO üyeleriyle çevrili olduğunu belirterek, “Yalnız bir kurt gibiyiz, sürünün bir parçası olmayacağız. Eski Çin kırıntıları olduğunu söyledikleri savunma silahları alıyoruz. Kırıntı ya da eski olmadıklarını aksine çok etkili olduklarını sonra anlayacaklar. Sırbistan, egemen bir politika izleyecek ve kararlarını bağımsız olarak alacak” dedi.