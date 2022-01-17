Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.

AA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
Abone Ol google-news

Somali Ulusal Haber Ajansına göre, Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler