Son dakika | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Son dakika | Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.
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