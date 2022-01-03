Son dakika | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 13:34
Son dakika | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler