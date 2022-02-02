Son dakika | Körfezde tansiyon yükseliyor: Üç İHA imha edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamada, hava sahasını ihlal eden üç İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

AA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 22:55
Son dakika | Körfezde tansiyon yükseliyor: Üç İHA imha edildi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden üç adet İHA'nın, savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı belirtildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

BAE hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının yerleşim yerlerinden uzak bölgede ele geçirildiği ve imha edildiği duyurulan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu, devleti ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını teyit eder" denildi. 



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