Son dakika | Körfezde tansiyon yükseliyor: Üç İHA imha edildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamada, hava sahasını ihlal eden üç İHA'nın imha edildiği kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden üç adet İHA'nın, savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı belirtildi.
"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"
BAE hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının yerleşim yerlerinden uzak bölgede ele geçirildiği ve imha edildiği duyurulan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu, devleti ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını teyit eder" denildi.
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