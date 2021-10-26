Son dakika... DSÖ'den uluslararası seyahatler için çağrı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Covid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi'nden ülkelere kritik bir çağrıda bulunuldu. DSÖ, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Covid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ aynı zamanda, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Covid-19 aşılarını tanımaları çağrısını yaptı.
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