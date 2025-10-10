Son dakika... Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.

Komite’nin kararı belli oldu. Ödül, eski Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Maria Corina Machado'ya verildi.





MARÍA CORİNA MACHADO KİMDİR?

Machado, Andrés Bello Katolik Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı ve Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) ile kariyerini geliştirdi. 2002 yılında, seçim gözlemciliği ve vatandaş hakları savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşu Súmate’nin kurucu liderlerinden biri olarak siyasete adım attı.

SİYASİ KARİYER

2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde Miranda bölgesini temsil etti. 2012’de Cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinde muhalefet adayı olarak yarıştı, ancak Henrique Capriles’e kaybetti. 2014’te Maduro hükümetine karşı yapılan protestolarda öncü isimlerden biri oldu.

Machado, 2013’te kurulan liberal siyasi hareket Vente Venezuela’nın kurucu lideri ve hâlen partinin ulusal koordinatörü olarak görev yapıyor.

2023 Ekim’inde yapılan muhalefet ön seçimlerinde yüzde 92,35 oyla öne geçti. Ancak Maduro hükümeti, Machado’yu 15 yıl süreyle kamu görevinden men etti. Anayasa hukukçuları bu durumu hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Seçim sürecinde, Machado’nun yerine geçici olarak Edmundo González Urrutia aday gösterildi ve 28 Temmuz 2024 seçimlerinde yüzde 70 oy oranıyla kazandı.

Machado, 2018 yılında BBC’nin “Dünyanın 100 Kadını” listesine girdi. 2024’te Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nü aldı. 2025 yılında Time dergisi tarafından “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” arasında gösterildi.