Son dakika: Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldı
Son dakika: Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldı.
Avrupa Yayıncılar Birliği, Rusya’nın Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldığını açıkladı.
"KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Birlik, Rusya'nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği belirtildi.
“Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”
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