Son Dakika: Rusya'dan ateşkes kararı

Son dakika gelişmesi... Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 22:29
Son Dakika: Rusya'dan ateşkes kararı
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