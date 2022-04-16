Son dakika: Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım kararı
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın da aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.
Rusya, Birleşik Krallık yönetiminin Ukrayna'daki savaşa yönelik düşmanca tutumu nedeniyle, başta Başbakan Boris Johnson olmak üzere eski ve yeni bazı bakanların Rusya'ya girişini yasakladı.
Moskova yönetimi tarafından yapılan açıklamada kararın, 'Ukrayna harekatının başından bu yana Birleşik Krallık tarafından Rusya'ya karşı devreye sokulan yaptırımlara misilleme olarak alındığı' kaydedildi.
'YASAKLILAR LİSTESİ'
Rusya'nın 'yasaklılar' listesinde yer alan Birleşik Krallık yöneticileri şu şekilde:
Dışişleri Bakanı Liz Truss
Savunma Bakanı Ben Wallace
Adalet Bakanı Dominic Raab
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps
İçişleri Bakanı Priti Patel
Şansölye Rishi Sunak
Girişimcilik, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng
Dijitalleşme, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries
Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey
İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Başsavcısı Suella Braverman
Muhafazakar Milletvekili ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May
'UKRAYNA'YA SİLAH POMPALIYORLAR'
BBC'de yer alan habere göre, Rusya dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi, kontrol altına almayı ve iç ekonomiyi boğmayı amaçlayan dizginsiz siyasi kampanyası" gösterildi.
Açıklamada ayrıca, "İngiliz liderliği kasıtlı olarak Ukrayna çevresindeki durumu ağırlaştırıyor, Kiev rejimine ölümcül silahlar pompalıyor ve bu çabaları NATO adına koordine ediyor" ifadeleri yer aldı.
Moskova yönetimi, Mart ayında ABD Başkanı Joe Biden'a da benzer bir yasak getirmişti.
Bu hafta başında, Birleşik Krallık ve ABD hükümetleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar açıkladı.
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