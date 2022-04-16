Son dakika: Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım kararı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 12:53

Rusya, Birleşik Krallık yönetiminin Ukrayna'daki savaşa yönelik düşmanca tutumu nedeniyle, başta Başbakan Boris Johnson olmak üzere eski ve yeni bazı bakanların Rusya'ya girişini yasakladı.

Moskova yönetimi tarafından yapılan açıklamada kararın, 'Ukrayna harekatının başından bu yana Birleşik Krallık tarafından Rusya'ya karşı devreye sokulan yaptırımlara misilleme olarak alındığı' kaydedildi.

'YASAKLILAR LİSTESİ'

Rusya'nın 'yasaklılar' listesinde yer alan Birleşik Krallık yöneticileri şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Liz Truss

Savunma Bakanı Ben Wallace

Adalet Bakanı Dominic Raab

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps

İçişleri Bakanı Priti Patel

Şansölye Rishi Sunak

Girişimcilik, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng

Dijitalleşme, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries

Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Başsavcısı Suella Braverman

Muhafazakar Milletvekili ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May

'UKRAYNA'YA SİLAH POMPALIYORLAR'

BBC'de yer alan habere göre, Rusya dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi, kontrol altına almayı ve iç ekonomiyi boğmayı amaçlayan dizginsiz siyasi kampanyası" gösterildi.

Açıklamada ayrıca, "İngiliz liderliği kasıtlı olarak Ukrayna çevresindeki durumu ağırlaştırıyor, Kiev rejimine ölümcül silahlar pompalıyor ve bu çabaları NATO adına koordine ediyor" ifadeleri yer aldı.

Moskova yönetimi, Mart ayında ABD Başkanı Joe Biden'a da benzer bir yasak getirmişti.

Bu hafta başında, Birleşik Krallık ve ABD hükümetleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar açıkladı.