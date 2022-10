Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor

11 Ekim 2022 Salı, 09:09

Ukrayna'nın tamamı bu sabah siren sesleriyle uyandı. Muhtemel hava saldırılarına karşı yurttaşlar uyarılırken, cep telefonlarına da "acil durum mesajı" gönderildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından mesajlaşma uygulaması Telegram'da yayınlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Uyarı. Gün boyunca Ukrayna topraklarına yönelik yüksek füze saldırısı ihtimali bulunuyor. Lütfen kendi güvenliğiniz için sığınaklarda kalın, hava saldırısı sinyallerini görmezden gelmeyin"

Acil Durumlar Servisi'nin bu uyarısı cep telefonlarına "acil durum alarmı" olarak gönderildi.

12:22

Ukrayna basını Vinnitsiya bölgesinde 3 patlamanın gerçekleştiğini bildirdi.

12:02

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer tehdit konusunun yapay olarak şişirilmemesini istediğini söyledi.

Bakan Rossiya 1'de yaptığı açıklamada, "Bu durumla ve konuyla ilgilenen ve bunu kamusal alanda örtbas etmeye çalışan herkese sizin aracılığınızla acilen çağrıda bulunuyorum. Yapay olarak ısıtmaya gerek yok" dedi.

11:28

Başkent Kiev'de, hava savunma sistemi tarafından aralıklı olarak iki füzenin düşürüldüğü bildirildi.

Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, Telegram hesabında "Bir başka füze daha düşürüldü" açıklamasında bulundu.

Kuleba ayrıca, Ukraynalıların sığınaklarda kalma çağrısını yineledi.

11:04

Zaporiya'daki yeni saldırıda bir kişi öldü. Bir okul hasar gördü.

Zaporijya Bölge Valisi, bir kişinin öldüğünü doğruladı. Vali, ölümün otogaleride gerçekleştiğini söyledi.

İtfaiye ekipleri, 100 metrekareye yayılan bir yangını söndürdü.

10:27

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın düzenlenen referandum sonucunda ilhak ettiğini açıkladığı Zaporijya'da 15 patlama kaydedildiğini açıkladı.

Dzheppar, Zaporijya'nın Rusya tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Dzheppar, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Rusya terörü Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. Bir eğitim ve bir sağlık kurumunun yanı sıra sivil konutları hedef aldı" dedi.

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022

10.00 - Hazar Denizi'nden Ukrayna topraklarına 10'dan fazla füze fırlatıldığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Başkent Kiev'de dün füze saldırılarından yaklaşık bir saat önce de sirenler çalmış ve bölgede yaşayanlar sığınaklara inmişti.

Rusya dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Dnipro başta olmak üzere birçok kentte altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlemişti. Birçok noktada gerçekleştirilen füzeli saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan açıklamaya göre yaralıların sayısı ise 105.

