Son Dakika: Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Son dakika gelişmesi... Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 15:04
Son Dakika: Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir adet S-300 hava savunma sistemi sağladığını doğrulamak istiyorum. Ukraynalılar, egemenliklerini ve bizi cesurca savunuyorlar. Onlara yardım etmek, tepksiz kalmamak ve Rusya'nın saldırganlığı altında yaşanan can kayıplarına kayıtsız kalmamak bizim görevimizdir" ifadelerine yer verdi.



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