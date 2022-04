Son Dakika: Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir adet S-300 hava savunma sistemi sağladığını doğrulamak istiyorum. Ukraynalılar, egemenliklerini ve bizi cesurca savunuyorlar. Onlara yardım etmek, tepksiz kalmamak ve Rusya'nın saldırganlığı altında yaşanan can kayıplarına kayıtsız kalmamak bizim görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.