Son dakika: Ukrayna-Rusya müzakeresinin yapılacağı yer belli oldu

27 Şubat 2022 Pazar, 16:38

Rusya’nın Donbas operasyonunda 4. güne girildi. Rus devlet medyasında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise daha önce Budapeşte, Varşova veya İstanbul’da görüşmek istediğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Rusya ile müzakereler teyit edildi. Açıklamada, "Rusya ile müzakereler Belarus-Rusya sınırında yapılacak. Heyetler ön koşulsuz buluşacak" denildi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verildi.

Zelenski açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Alexander Lukashenko, Ukrayna heyetinin seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi."

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaşa son vermek ve müzakerelere başlamak için bir yol aradıklarını vurgulayarak, "Putin'in silahları teslim edin ve Gomel'e gelin ültimatomuna inanmadık. Rus ordusunun Ukrayna topraklarından çekilmesini istiyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Bodnar, ayrıca Türkiye'de yapılan Bayraktar'ların Ukrayna'nın savunmasında çok etkili olduğuna dikkat çekti.



