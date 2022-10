Son Dakika... Ukrayna'nın bazı bölgelerinde patlamalar yaşanıyor

Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Harkiv, Odessa, Kirovograd, Dnipro, Lviv, Poltava, Vinnytsia ve Çerkassi bölgelerinde hava saldırıları rapor edildi.

Ukrayna hava savunması şu anda Ukrayna'nın birçok bölgesinde alarma geçti.

Ukrayna'nın bazı bölgelerine atılan Rus füzelerinin, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

