Son Dakika... Ukrayna'nın bazı bölgelerinde patlamalar yaşanıyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:09

Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Harkiv, Odessa, Kirovograd, Dnipro, Lviv, Poltava, Vinnytsia ve Çerkassi bölgelerinde hava saldırıları rapor edildi.

Ukrayna hava savunması şu anda Ukrayna'nın birçok bölgesinde alarma geçti.

Ukrayna'nın bazı bölgelerine atılan Rus füzelerinin, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

??The moment a rocket was shot down in the Kyiv region pic.twitter.com/kaFZIwtA7J — NOËL ???? ???? (@NOELreports) October 31, 2022

ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Çerkassi askeri yönetimi başkanı Igor Taburets, "Çerkasi bölgesinin kritik altyapı tesislerinden biri saldırıya uğradı. Bu bağlamda bölgenin bir kısmının enerjisi kesildi. Acil servisler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, kritik altyapılara yapılan saldırılar sonucunda Kiev'in bir kısmının enerjisiz kaldığını ve bazı bölgelere su verilemediğini söyledi.

Klitschko, "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırılar sonucunda başkentin bir kısmının enerjisi kesildi. Bazı bölgelerde su kaynağı bulunmamaktadır. Tüm hizmetler çalışıyor" dedi.

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