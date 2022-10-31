Son Dakika... Ukrayna'nın bazı bölgelerinde patlamalar yaşanıyor

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:09
Son Dakika... Ukrayna'nın bazı bölgelerinde patlamalar yaşanıyor
Abone Ol google-news

Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Harkiv, Odessa, Kirovograd, Dnipro, Lviv, Poltava, Vinnytsia ve Çerkassi bölgelerinde hava saldırıları rapor edildi.

Ukrayna hava savunması şu anda Ukrayna'nın birçok bölgesinde alarma geçti.

Ukrayna'nın bazı bölgelerine atılan Rus füzelerinin, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

 

ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Çerkassi askeri yönetimi başkanı Igor Taburets, "Çerkasi bölgesinin kritik altyapı tesislerinden biri saldırıya uğradı. Bu bağlamda bölgenin bir kısmının enerjisi kesildi. Acil servisler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, kritik altyapılara yapılan saldırılar sonucunda Kiev'in bir kısmının enerjisiz kaldığını ve bazı bölgelere su verilemediğini söyledi.

Klitschko, "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırılar sonucunda başkentin bir kısmının enerjisi kesildi. Bazı bölgelerde su kaynağı bulunmamaktadır. Tüm hizmetler çalışıyor" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Rusya Ukrayna-Rusya Ukrayna-Rusya savaşı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler