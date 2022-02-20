Son Dakika: Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
Son Dakika: Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta kayıp listesindeki bir kişi sağ kurtarıldı.
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu. Yolcunun kimliği henüz açıklanmadı.
AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, durumlarını yakından takip ettikleri Türk yurttaşlarının transferi için yerel bir acenteden otobüs ayarlandığını kaydetti.
Gemiyle önce İgoumenitsa sonra kara yoluyla Gümülcine'ye gidileceğini aktaran Somuncu, "Pasaportları kayıp olan bazı vatandaşlarımıza Gümülcine Başkonsolosluğunca geçici pasaport düzenlenecek. Oradan da kara yoluyla İstanbul'a hareket edilecek" dedi.
Somuncu, yurttaşların sorunsuz şekilde Türkiye'ye ulaşmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın zararlarının tazminatı konusunda takipçi olacağız" diye konuştu.
BİR TÜRK YURTTAŞI KAYIP
Kayıp olan Mehmet Çakır isimli Türk yurttaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. 12 kayıp yolcudan birisi olarak kayıp listesinde yer alıyor. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz" diye konuştu.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribottaki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12'ye yükseldiği belirtilerek, toplam 278 kişinin feribottan kurtarıldığı kaydedildi.
İlgili Haberler
- Yunanistan’daki feribot yangınından kurtulan Türk konuştu
- Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk kurtarıldı
- Rusya'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Özgürlük Konvoyu protestosunda 100'den fazla gözaltı
- Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması
- İttifaklar arasında büyük fark
- Hong Kong'da liderlik seçimini ertelendi
- Hakkı Bulut, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...